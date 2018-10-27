На Запоріжжі зловмисник, намагаючись втекти, обстріляв поліцейських

За інформацією поліції, 26 жовтня у місті Енергодар до однієї з квартир зайшов малознайомий чоловік та після конфлікту з господарем 1975 року народження скоїв два постріли в бік останнього. З діагнозом “проникаюче поранення ока” потерпілого доставили до лікарні.

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Під час здійснення оперативно-слідчих дій, як розповіли правоохоронці, встановлено, що кримінальне правопорушення скоїв раніше засуджений мешканець міста Енергодар 1992 року народження.

“Працівники кримінальної поліції виявили підозрюваного, який намагався втекти у бік промислової зони розташованої біля Енергодарського шосе. На вимоги зупинитись він погрожував зброєю та потім почав стріляти в поліцейських. Незважаючи на неодноразові вимоги припинити правопорушення та попереджувальні постріли у гору, зловмисник не реагував та продовжував стріляти в бік співробітників поліції. Один з правоохоронців скоїв постріл в бік правопорушника”, — зазначили у поліції.

За даними поліції, зловмисника одразу доставили до лікарні з діагнозом: травматичне непроникаюче поранення шиї, алкогольне сп’яніння, не госпіталізований. При цьому, під час затримання ніхто зі сторонніх осіб міста не постраждав.

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Наразі чоловік затриманий. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). У діях підозрюваного також вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 342 КК України (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб).