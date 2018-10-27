В Запорожье злоумышленник, пытаясь сбежать, обстрелял полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сотрудники полиции в городе Энергодар Запорожской области вынуждены были применить табельное оружие относительно злоумышленника, который пытался убежать от полицейских за совершение преступления и отстреливался от стражей порядка. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Запорожской области, передает УНН.
По информации полиции, 26 октября в городе Энергодар в одну из квартир зашел малознакомый человек и после конфликта с хозяином 1975 года совершил два выстрела в сторону последнего. С диагнозом "проникающее ранение глаза" пострадавшего доставили в больницу.
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При осуществлении оперативно-следственных действий, как рассказали правоохранители, установлено, что уголовное преступление совершил ранее судимый житель города Энергодар 1992 года рождения.
"Работники криминальной полиции обнаружили подозреваемого, который пытался бежать в сторону промышленной зоны расположенной у энергодарского шоссе. На требования остановиться он угрожал оружием и затем начал стрелять в полицейских. Несмотря на неоднократные требования прекратить правонарушение и предупредительные выстрелы в воздух, злоумышленник не реагировал и продолжал стрелять в сторону сотрудников полиции. Один из правоохранителей совершил выстрел в сторону правонарушителя", - отметили в полиции.
По данным полиции, злоумышленника сразу доставили в больницу с диагнозом: травматическое непроникающей ранения шеи, алкогольное опьянения, не госпитализирован. При этом, во время задержания никто из посторонних лиц города не пострадал.
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Сейчас мужчина задержан. Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). В действиях подозреваемого также усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 УК Украины (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частном исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц).