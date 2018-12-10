Невідомий на Київщині стріляв в поліцейського з рушниці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У смт. Баришівка Київської області невідомий стріляв у поліцейського, коли той повертався до дому. Про це УНН повідомили у поліції.
"Заступник начальника Баришівського відділу поліції Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП області повернувся додому та коли залишав свій автомобіль невідомий двічі вистрелив у нього", - повідомили у поліції.
За даними правоохоронців, стріляли, ймовірно, з гладкоствольної рушниці.
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Поліцейський отримав поранення обличчя, повідомили правоохоронці.
За фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 348 ККУ - Посягання на життя працівника правоохоронного органу.
Нагадаємо, на Запоріжжі зловмисник, намагаючись втекти, обстріляв поліцейських.