Стрілянина у Харкові: дії поліцейського розслідують за двома статтями
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. За фактом застосування зброї працівником поліції охорони в супермаркеті Харкова, внаслідок чого загинув чоловік, відкрили два кримінальні провадження. Про це повідомив директор Полтавського територіального управління Державного бюро розслідувань Володимир Тимошко, передає УНН з посиланням на прес-службу ДБР.
Так, слідчі розслідують правомірність застосування зброї працівником поліції охорони, внаслідок чого загинула людина.
"Кримінальне провадження відкрито за статтями "умисне вбивство" та "перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки" (частина 1 статті 115 та частина 3 статті 365 Кримінального кодексу України)", – йдеться в повідомленні.
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Попередньо, у Харкові 5 грудня близько 21:50 працівник поліції охорони під час несення служби затримав громадянина України за крадіжку майна з супермаркету. У ході встановлення обставин покупець дістав ніж та завдав працівнику поліції охорони кілька колото-різаних ран, а потім намагався втекти з місця злочину. Правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю.
Відомості про напад на поліцейського були внесені до ЄРДР співробітниками поліції. Відомості про загибель людини внаслідок застосування зброї працівником поліції внесені до ЄРДР прокуратурою Харківської області.
Як уточнили у відділі комунікації обласного управління поліції, слідчий вніс до ЄРДР відомості за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України
Нагадаємо, в одному з супермаркетів Харкова покупець вдарив ножем працівника поліції охорони, а останній вистрелив у чоловіка з табельної зброї. Обох доставили до лікарні, де згодом покупець помер.