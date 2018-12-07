Стрельба в Харькове: действия полицейского расследуют по двум статьям
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. По факту применения оружия сотрудником полиции охраны в супермаркете Харькова, в результате чего погиб мужчина, открыли два уголовных производства. Об этом сообщил директор Полтавского территориального управления Государственного бюро расследований Владимир Тимошко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Так, следователи расследуют правомерность применения оружия сотрудником полиции охраны, в результате чего погиб человек.
"Уголовное производство открыто по статьям "умышленное убийство" и "превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия" (часть 1 статьи 115 и часть 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.
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Предварительно, в Харькове 5 декабря около 21:50 работник полиции охраны во время несения службы задержал гражданина Украины за кражу имущества из супермаркета. В ходе установления обстоятельств покупатель достал нож и нанес работнику полиции охраны несколько колото-резаных ран, а затем пытался скрыться с места преступления. Правоохранитель применил табельное огнестрельное оружие.
Сведения о нападении на полицейского были внесены в ЕРДР сотрудниками полиции. Сведения о гибели человека в результате применения оружия сотрудником полиции внесены в ЕРДР прокуратурой Харьковской области.
Как уточнили в отделе коммуникации областного управления полиции, следователь внес в ЕРДР сведения по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины
Напомним, в одном из супермаркетов Харькова покупатель ударил ножом работника полиции охраны, а последний выстрелил в мужчину из табельного оружия. Оба были доставлены в больницу, где впоследствии покупатель умер.