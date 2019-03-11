Неизвестные похитили 19 пассажиров автобуса на северо-востоке Мексики

Преступники на двух автомобилях заставили автобус остановиться в районе Пало-Бланко, после чего вывели из него 19 человек, посадили их в свои машины и скрылись в неизвестном направлении. В Рейнос из 41 пассажира, находившиеся на борту прибыли только 22. Официального подтверждения этой информации пока нет. Судя по тому, как произошло похищение, за ним может стоять один из преступных сообществ, которые орудуют в регионе.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. Рекордным по количеству убийств - более 33,3 тысячи случаев - стал 2018 год. Ответственность за гибель тысяч жителей латиноамериканской страны несет наркомафия.

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Как сообщал УНН, группа преступников напала в субботу на военных в районе города Нуэво-Ларедо в мексиканском штате Тамаулипас. Военнослужащим удалось ликвидировать шестерых участников атаки.