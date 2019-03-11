Неизвестные похитили 19 пассажиров автобуса на северо-востоке Мексики

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 111549 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 115727 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 118380 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 118900 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 149018 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116408 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140988 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145093 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130449 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130452 просмотра

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Неизвестные похитили 19 пассажиров автобуса на северо-востоке Мексики

Неизвестные похитили 19 пассажиров автобуса на северо-востоке Мексики

Киев  •  УНН

 • 8921 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Вооруженные неизвестные похитили в воскресенье 19 пассажиров автобуса, следовавшего из города Тампико в город Рейноса в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Об этом сообщила газета El Universal, передает УНН.

Преступники на двух автомобилях заставили автобус остановиться в районе Пало-Бланко, после чего вывели из него 19 человек, посадили их в свои машины и скрылись в неизвестном направлении. В Рейнос из 41 пассажира, находившиеся на борту прибыли только 22. Официального подтверждения этой информации пока нет. Судя по тому, как произошло похищение, за ним может стоять один из преступных сообществ, которые орудуют в регионе.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. Рекордным по количеству убийств - более 33,3 тысячи случаев - стал 2018 год. Ответственность за гибель тысяч жителей латиноамериканской страны несет наркомафия.

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Как сообщал УНН, группа преступников напала в субботу на военных в районе города Нуэво-Ларедо в мексиканском штате Тамаулипас. Военнослужащим удалось ликвидировать шестерых участников атаки.

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