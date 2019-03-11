Невідомі викрали 19 пасажирів автобуса на північному сході Мексики
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Озброєні невідомі викрали в неділю 19 пасажирів автобуса, що прямував з міста Тампіко в місто Рейноса в штаті Тамауліпас на північному сході Мексики. Про це повідомила газета El Universal, передає УНН.
Злочинці на двох автомобілях змусили автобус зупинитися в районі Пало-Бланко, після чого вивели з нього 19 осіб, посадили їх в свої машини та зникли в невідомому напрямку. У Рейнос з 41 пасажира, який перебував на борту, прибули тільки 22. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Судячи з того, як відбулося викрадення, за ним може стояти одне із злочинних співтовариств, які орудують в регіоні.
Мексика в останні кілька років переживає небувалий розгул насильства. Рекордним за кількістю вбивств — понад 33,3 тисяч випадків — став 2018 рік. Відповідальність за загибель тисяч жителів латиноамериканської країни несе наркомафія.
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Як повідомляв УНН, група злочинців напала в суботу на військових в районі міста Нуево-Ларедо в мексиканському штаті Тамауліпас. Військовослужбовцям вдалося ліквідувати шістьох учасників атаки.