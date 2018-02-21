Неизвестные в Одессе пытались поджечь автомобиль судьи
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Одессе неизвестные злоумышленники 20 февраля пытались сжечь автомобиль заместителю председателя Одесского апелляционного административного суда Александру Джабуре. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе суда.
Инцидент произошел на улице Торговой. Неизвестные бросили в припаркованный автомобиль Volkswagen зажигательную смесь. По указанному адресу были немедленно направлены следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции и специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. После завершения мероприятий по пожаротушению правоохранители обнаружили у автомобиля обгоревшую пластиковую бутылку и коробку спичек.
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Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, которые к нему причастны.
Напомним, 20 декабря, неизвестные подожгли автомобиль, находящийся в пользовании прокурора прокуратуры Харьковской области, который является мужем судьи, которая выбирала меру пресечения подозреваемой в совершении смертельного ДТП в Харькове Елене Зайцевой.