Невідомі в Одесі намагалися підпалити автомобіль судді
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Одесі невідомі зловмисники 20 лютого намагалися спалити автомобіль заступнику голови Одеського апеляційного адміністративного суду Олександру Джабурі. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі суду.
Інцидент трапився на вулиці Торговій. Невідомі кинули у припаркований автомобіль Volkswagen запальну суміш. За вказаною адресою було негайно скеровано слідчо-оперативну групу Приморського відділу поліції та спеціалістів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Після завершення заходів з пожежогасіння правоохоронці виявили біля автомобіля обгорілу пластикову пляшку та коробку сірників.
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Наразі вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (“Умисне знищення або пошкодження майна”) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються обставини події та особи, які до неї причетні.
Нагадаємо, 20 грудня, невідомі підпалили автомобіль, що перебуває у користуванні прокурора прокуратури Харківської області, який є чоловіком судді, яка обирала запобіжний захід підозрюваній у скоєнні смертельного ДТП у Харкові Олені Зайцевій.