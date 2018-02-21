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Невідомі в Одесі намагалися підпалити автомобіль судді

Невідомі в Одесі намагалися підпалити автомобіль судді

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Одесі невідомі зловмисники 20 лютого намагалися спалити автомобіль заступнику голови Одеського апеляційного адміністративного суду Олександру Джабурі. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі суду.

Інцидент трапився на вулиці Торговій. Невідомі кинули у припаркований автомобіль Volkswagen запальну суміш. За вказаною адресою було негайно скеровано слідчо-оперативну групу Приморського відділу поліції та спеціалістів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Після завершення заходів з пожежогасіння правоохоронці виявили біля автомобіля обгорілу пластикову пляшку та коробку сірників.

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Наразі вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (“Умисне знищення або пошкодження майна”) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються обставини події та особи, які до неї причетні.

Нагадаємо, 20 грудня, невідомі підпалили автомобіль, що перебуває у користуванні прокурора прокуратури Харківської області, який є чоловіком судді, яка обирала запобіжний захід підозрюваній у скоєнні смертельного ДТП у Харкові Олені Зайцевій.

 

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