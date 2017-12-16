Неизвестные расписали забор возле "дома Ставицкого"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. После сожжения шин якобы возле дома экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого на улице Дубенский недалеко от Ботанического сада им.Гришко в Печерском районе Киева на стенах вблизи неизвестные оставили разноцветные надписи, передает корреспондент УНН.
В частности, на заборе и дверях, вероятно, гаража оставили надписи "Предатель", "Ставицкий - под арест", "Вор", "Верни награбленное" и другие.
Шины, которые горели вблизи забора, уже убрали, впрочем, остался след от горения. Люди отсюда уже разошлись, на месте работала полиция.
Напомним, 16 декабря неизвестные сегодня жгли шины якобы возле дома экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого на улице Дубенский в столице.
По информации пресс-службы ГСЧС Киева, горели шины на площади 5 кв. м, но возгорание ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Также туда выехали сотрудники столичной полиции. Сейчас на месте происшествия, по данным отдела коммуникаций, работает оперативная группа, которая задокументировала соответствующее событие. Но пока детальной информации нет.