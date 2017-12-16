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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 7912 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 100403 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102412 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102724 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116987 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103517 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105946 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неизвестные расписали забор возле "дома Ставицкого"

Неизвестные расписали забор возле "дома Ставицкого"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. После сожжения шин якобы возле дома экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого на улице Дубенский недалеко от Ботанического сада им.Гришко в Печерском районе Киева на стенах вблизи неизвестные оставили разноцветные надписи, передает корреспондент УНН.

В частности, на заборе и дверях, вероятно, гаража оставили надписи "Предатель", "Ставицкий - под арест", "Вор", "Верни награбленное" и другие.

Шины, которые горели вблизи забора, уже убрали, впрочем, остался след от горения. Люди отсюда уже разошлись, на месте работала полиция.

Напомним, 16 декабря неизвестные сегодня жгли шины якобы возле дома экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого на улице Дубенский в столице.

По информации пресс-службы ГСЧС Киева, горели шины на площади 5 кв. м, но возгорание ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Также туда выехали сотрудники столичной полиции. Сейчас на месте происшествия, по данным отдела коммуникаций, работает оперативная группа, которая задокументировала соответствующее событие. Но пока детальной информации нет.

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