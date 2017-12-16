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Невідомі розписали паркан біля "будинку Ставицького"

Невідомі розписали паркан біля "будинку Ставицького"

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Після спалення шин нібито біля будинку екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького на вулиці Дубенській неподалік Ботанічного саду ім.Гришка у Печерському районі Києва на стінах поблизу невідомі залишили різнокольорові написи, передає кореспондент УНН.

Зокрема, на паркані та дверях, ймовірно, гаража залишили написи "Зрадник", "Ставицький - під арешт", "Злодій", "Поверни награбоване" та інші.

Шини, які горіли поблизу паркану, вже прибрали, утім, залишився слід від горіння. Люди звідси уже розійшлися, на місці працювала поліція.

Нагадаємо, 16 грудня невідомі особи сьогодні палили шини нібито біля будинку екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького на вулиці Дубенській у столиці.

За інформацією прес-служби ДСНС Києва, горіли шини на площі 5 кв. м, але загорання ліквідували до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Також туди виїхали співробітники столичної поліції. Наразі на місці події, за даними відділу комунікацій, працює оперативна група, яка задокументувала відповідну подію. Але поки що детальної інформації немає.

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