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Неизвестные подожгли сельхозтехнику на 16 млн грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Николаевской области двое неизвестных мужчин ворвались на предприятие, избили охранника и не получив желаемое, подожгли два трактор с сеялкой. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает УНН.

"Сегодня ночью, около 2:40, на спецлинию 102 поступило сообщение от охранника о том, что в с. Константиновка Витовского района группа неизвестных лиц в масках проникли на территорию предприятия и подожгли сельхозтехнику. Предварительно известно, что злоумышленников было двое. Один из них зашел в сторожку, где находились трое мужчин: 41-летний охранник и двое рабочих 64-х и 65-ти лет. Охранника нападающий ударил пистолетом по голове, а потом всех связал скотчем, требуя от мужчин отдать ключи от ангара, где хранится зерно и техника. В это время сообщник преступника находился извне. Не получив желаемое, злоумышленники подожгли два трактора с сеялкой, которые стояли во дворе", - говорится в сообщении.

Освободившись, избит охранник вызвал полицию и спасателей. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС.

По подсчетам владельца сумма причиненных ему убытков составляет более 16 миллионов гривен.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", и проводят расследование обстоятельств преступления. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание преступников.

Напомним, в Полтаве полиция устанавливает обстоятельства, при которых в ночь на 10 февраля загорелись шесть автомобилей.

Украинские Национальные Новости

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