Невідомі підпалили сільгосптехніку на 16 млн грн

"Сьогодні вночі, близько 02:40, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від охоронця про те, що в с. Костянтинівка Вітовського району група невідомих осіб у масках проникли на територію підприємства та підпалили сільгосптехніку. Попередньо відомо, що зловмисників було двоє. Один із них зайшов у сторожку, де перебували троє чоловіків: 41-річний охоронець та двоє робітників 64-х та 65-ти років. Охоронця нападник вдарив пістолетом по голові, а потім усіх зв’язав скотчем, вимагаючи від чоловіків віддати ключі від ангару, де зберігається зерно та техніка. У цей час спільник злочинця перебував ззовні. Не отримавши бажане, зловмисники підпалили два трактори з сівалкою, які стояли у дворі", - йдеться у повідомленні.

Звільнившись, побитий охоронець викликав поліцію та рятувальників. Пожежу ліквідували співробітники ДСНС.

За підрахунками власника сума завданих йому збитків сягає більше 16 мільйонів гривень.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України "Умисне знищення або пошкодження майна", та проводять розслідування обставин злочину. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Тривають оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення та затримання злочинців.

Нагадаємо, у Полтаві поліція встановлює обставини, за яких в ніч на 10 лютого загорілися шість автівок.