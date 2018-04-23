Неизвестные подбросили свиную голову и взрывчатку на частный двор в Кропивницком

"Возле частного домовладения владелец увидел голову животного, возле которой был предмет, внешне похожий на взрывчатку. На место выехали следственно-оперативная группа, предмет направлен для проведения экспертизы", - рассказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что информацию по данному факту внесли в ЕРДР по ч.1 ст.263 УК. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал УНН, семьи подбросили хлебницу с взрывчаткой в Киевской области, два человека пострадали.