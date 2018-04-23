Невідомі підкинули свинячу голову і вибухівку на приватне подвір’я в Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 квітня. УНН. Невідомі підкинули на приватне подвір’я у Кропивницькому свинячу голову та предмет, зовні схожий на вибухівку. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в прес-службі ГУ НП в області.
“Біля приватного домоволодіння власник побачив голову тварини, біля якої був предмет, зовні схожий на вибухівку. На місце виїхали слідчо-оперативна група, предмет направлено для проведення експертизи”, — розповіли в прес-службі.
Також в прес-службі додали, інформацію за цим фактом внесли до ЄРДР по ч.1 ст.263 ККУ. Обставини пригоди з’ясовуються.
Як повідомляв УНН, сім'ї підкинули хлібницю з вибухівкою на Київщині, двоє людей постраждали.