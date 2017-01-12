Неизвестные напали на здание суда в Тернопольской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Более десяти неизвестных напали на здание суда в Тернопольской области во время заседания относительно убийства общественного активиста. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Тернопольской области.
Более десяти неизвестных в камуфляжной форме и балаклавах ворвались в зал районного суда в Зборове. Событие произошло в четверг, 12 января, около полудня. Именно в это время там шло судебное заседание относительно убийства общественного активиста Виталия Ващенко.
На момент дебоша в зале находились подозреваемые, члены коллегии судей, родственники погибшего и другие граждане.
По предварительной информации, неизвестные ворвались в зал заседаний и бросили в клетку с четырьмя подозреваемыми две стеклянные банки с жидкостью, похожей на кровь. В результате один из задержанных получил телесные повреждения.
Хулиганы после этого выбежали и сели в бус, который принадлежит одной из националистических организаций и поехали в направлении Тернополя. По дороге их остановили сотрудники полиции и сопроводили в областной центр. Однако уже в центре города неизвестные начали убегать из микроавтобуса. Правоохранители, применяя спецсредства, задержали их.
Тринадцать мужчин доставили в городской отдел полиции, устанавливаются их личности и причастность к совершению хулиганства в зале суда. Следователи полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины.
Напомним, что 26 мая 2016 года, в Кременце Тернопольской области двое неизвестных напали и избили общественного активиста Виталия Ващенко во дворе его дома. Мужчина от полученных травм скончался. Правоохранители задержали исполнителей и посредника заказа убийства.