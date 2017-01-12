Невідомі напали на приміщення суду на Тернопільщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Більше десяти невідомих напали на приміщення суду на Тернопільщині під час засідання щодо вбивства громадського активіста. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Тернопільської області.
Більше десяти невідомих у камуфляжній формі та балаклавах увірвалися до зали районного суду у Зборові. Подія трапилася у четвер, 12 січня, близько опівдня. Саме в цей час там тривало судове засідання щодо вбивства громадського активіста з Кременеччини Віталія Ващенка.
На момент дебошу в залі перебували підозрювані, члени колегії суддів, родичі загиблого та інші громадяни.
За попередньою інформацією, невідомі увірвалися в зал засідань та кинули в клітку з чотирма підозрюваними дві скляні банки з рідиною, схожою на кров. В результаті один із затриманих отримав тілесні ушкодження.
Хулігани після цього вибігли та сіли у бус, який належить одній з націоналістичних організацій та поїхали у напрямку Тернополя. Дорогою їх зупинили працівники поліції і супроводили до обласного центру. Проте уже в центрі міста невідомі почали тікати з мікроавтобуса. Правоохоронці, застосовуючи спецзасоби, затримали їх.
Тринадцять чоловіків доправили до міського відділу поліції, встановлюються їхні особи та причетність до скоєння хуліганства у залі суду. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство, вчинене групою осіб) КК України.
Нагадаємо, що 26 травня 2016 року, у Кременці Тернопільської області двоє невідомих напали і побили громадського активіста Віталія Ващенка на подвір’ї його ж будинку. Чоловік від отриманих травм помер. Правоохоронці затримали виконавців та посередника замовлення вбивства.