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Неизвестные бросили гранату во двор частного предпринимателя

Киев • УНН

 • 11015 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Неустановленные лица бросили гранату РГД-5 во двор частного предпринимателя в Киеве. Об этом сообщили УНН в полиции.

Неизвестные бросили гранату во двор частного предпринимателя

ЧП произошло на проспекте Бортническом ночью 9 декабря. Взрывом брошенной во двор гранаты повредило автомобиль, который был припаркован под навесом рядом с домом.

Владельцы дома, частный предприниматель и ее муж, которые в момент взрыва находились в доме, не пострадали.

Полиция начала уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК - хулиганство совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

В Николаеве двое неизвестных совершили разбойное нападение на зал игровых автоматов в Корабельном районе города.

Ранее в Хмельницкой области во время ссоры мужчина бросил гранату в трех своих знакомых, которые в результате взрыва получили ранения.

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