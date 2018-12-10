Неизвестные бросили гранату во двор частного предпринимателя

ЧП произошло на проспекте Бортническом ночью 9 декабря. Взрывом брошенной во двор гранаты повредило автомобиль, который был припаркован под навесом рядом с домом.



Владельцы дома, частный предприниматель и ее муж, которые в момент взрыва находились в доме, не пострадали.



Полиция начала уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК - хулиганство совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.



В Николаеве двое неизвестных совершили разбойное нападение на зал игровых автоматов в Корабельном районе города.



Ранее в Хмельницкой области во время ссоры мужчина бросил гранату в трех своих знакомых, которые в результате взрыва получили ранения.