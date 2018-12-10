Двоє невідомих з гранатою пограбували зал ігрових автоматів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В Миколаєві двоє невідомих скоїли розбійний напад на зал ігрових автоматів в Корабельному районі міста. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Національної поліції у Миколаєвській області.
“Двоє невідомих у масках увірвались до приміщення закладу по пр. Богоявленському та, погрожуючи гранатою, наказали адміністраторові лягти на підлогу й не ворушитись. Нападники забрали з каси близько 3 тисяч гривень та втекли”, — йдеться на сайті Нацполіції.
Коли нападники вискочили з приміщення, касир ігрового залу почула вереск шин — по всій видимості, грабіжники втекли на автомобілі.
Наразі поліцейські розшукують осіб, які вчинили розбійний напад.
“Попередньо подію кваліфіковано на ознаками ч. 3 ст. 187 КК України „Розбій“. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна”, — додають на сайті прес-служби НПУ на Миколаєвщині.
Раніше у Хмельницькій області під час сварки чоловік кинув гранату у трьох своїх знайомих, які внаслідок вибуху отримали поранення.