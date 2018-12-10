Двое неизвестных с гранатой ограбили зал игровых автоматов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Николаеве двое неизвестных совершили разбойное нападение на зал игровых автоматов в Корабельном районе города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Национальной полиции в Николаевской области.
“Двое неизвестных в масках ворвались в помещение заведения по пр. Богоявленскому и, угрожая гранатой, приказали администратору лечь на пол и не шевелиться. Нападавшие забрали из кассы около 3 тысяч гривен и скрылись”, — говорится на сайте Нацполиции.
Когда нападавшие выскочили из помещения, кассир игрового зала услышала визг шин — по всей видимости, грабители скрылись на автомобиле.
Сейчас полицейские разыскивают лиц, совершивших разбойное нападение.
“Предварительно событие квалифицировано на признакам ч. 3 ст. 187 УК Украины „Разбой“. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества”, — добавляют на сайте пресс-службы НПУ в Николаевской области.
Ранее в Хмельницкой области во время ссоры мужчина бросил гранату в трех своих знакомых, которые в результате взрыва получили ранения.