Чоловік на Хмельниччині підірвав гранатою знайомих
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Хмельницькій області під час сварки чоловік кинув гранату у трьох своїх знайомих, які внаслідок вибуху отримали поранення. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Хмельницькій області, передає УНН.
“У райцентрі Полонне 2 грудня близько восьмої години вечора між 40-річним чоловіком та трьома знайомими виникла словесна перепалка, в результаті якої зловмисник прямо із вікна свого мікроавтобуса кинув у напрямку потерпілих, які стояли на узбіччі дороги, гранату РГД-5”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, чоловік жбурнув гранату далі наміченої цілі, і вона вибухнула в рові поблизу дороги, тож осколки тільки злегка зачепили потерпілих.
Після скоєного підозрюваний навіть не вийшов зі свого автомобіля, щоб надати допомогу чоловікам, а одразу помчав додому, а звідти — у Рівне, де винайняв готель і намагався забезпечити собі алібі.
Правоохоронці оперативно встановили можливе місцезнаходження зловмисника, швидко виїхали до сусідньої Рівненської області та затримали його.
За фактом події відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами ) та ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України. Наразі з’ясовується, звідки у затриманого з’явилася граната.
Нагадаємо, у місті Кам’янське Дніпропетровської області 21 листопада під час застілля в руках чоловіка вибухнула граната, внаслідок чого двоє людей з пораненнями потрапили до лікарні.