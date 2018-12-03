Чоловік на Хмельниччині підірвав гранатою знайомих

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Хмельницькій області під час сварки чоловік кинув гранату у трьох своїх знайомих, які внаслідок вибуху отримали поранення. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Хмельницькій області, передає УНН.