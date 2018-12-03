Мужчина в Хмельницкой области подорвал гранатой знакомых
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Хмельницкой области во время ссоры мужчина бросил гранату в трех своих знакомых, которые в результате взрыва получили ранения. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Хмельницкой области, передает УНН.
"В райцентре Полонное 2 декабря около восьми часов вечера между 40-летним мужчиной и тремя знакомыми возникла словесная перепалка, в результате которой злоумышленник прямо с окна своего микроавтобуса бросил в направлении потерпевших, которые стояли на обочине дороги, гранату РГД-5", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, мужчина бросил гранату дальше намеченной цели, и она взорвалась во рву возле дороги, поэтому осколки только слегка задели пострадавших.
После совершенного подозреваемый даже не вышел из своего автомобиля, чтобы оказать помощь мужчинам, а сразу помчался домой, а оттуда - в Ровно, где снял отель и пытался обеспечить себе алиби.
Правоохранители оперативно установили возможное местонахождение злоумышленника, поехали в соседнюю Ровенскую область и задержали его.
По факту происшествия открыто уголовное производство ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины. Сейчас выясняется, откуда у задержанного появилась граната.
Напомним, в городе Каменское Днепропетровской области 21 ноября во время застолья в руках мужчины взорвалась граната, в результате чего два человека с ранениями попали в больницу.