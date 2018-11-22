При застіллі у чоловіка в руках вибухнула граната

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У місті Кам'янське Дніпропетровської області в руках чоловіка вибухнула граната, внаслідок чого двоє людей з пораненнями потрапили до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.