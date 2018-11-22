При застіллі у чоловіка в руках вибухнула граната
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У місті Кам'янське Дніпропетровської області в руках чоловіка вибухнула граната, внаслідок чого двоє людей з пораненнями потрапили до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.
"Поліцейські встановили, що 21 листопада близько 16:00 58-річний господар квартири разом з 53-річним приятелем вживав спиртні напої. Під час застілля чоловік вирішив похизуватися перед приятелем гранатою. Внаслідок необережного поводження боєприпас вибухнув у руках. Під час огляду місця події за участю працівників вибухотехнічного управління ГУНП попередньо встановлено, що вибухнула граната "Ф-1", – йдеться в повідомленні.
У результаті двоє чоловіків зазнали поранень, їх госпіталізовано до лікарні.
Слідче відділення відкрило кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами – це частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України. У рамках розслідування слідчі встановлюють походження гранати.
Нагадаємо, у Києві 24-річний хлопець підірвався на гранаті.