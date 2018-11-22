При застолье у мужчины в руках взорвалась граната
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В городе Каменское Днепропетровской области в руках мужчины взорвалась граната, в результате чего два человека с ранениями попали в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
"Полицейские установили, что 21 ноября около 16:00 58-летний хозяин квартиры вместе с 53-летним приятелем употреблял спиртные напитки. Во время застолья мужчина решил похвастаться перед другом гранатой. Вследствие неосторожного обращения боеприпас взорвался в руках. Во время осмотра места происшествия при участии работников взрывотехнического управления ГУНП предварительно установлено, что взорвалась граната "Ф-1", – говорится в сообщении.
В результате двое мужчин получили ранения и были госпитализированы в больницу.
Следственное отделение открыло уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами – это часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования следователи устанавливают происхождение гранаты.
Напомним, в Киеве 24-летний парень подорвался на гранате.