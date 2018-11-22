При застолье у мужчины в руках взорвалась граната

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101061 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107010 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 142759 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139477 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133843 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127123 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166908 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118001 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141580 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145376 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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При застолье у мужчины в руках взорвалась граната

При застолье у мужчины в руках взорвалась граната

Киев  •  УНН

 • 19797 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В городе Каменское Днепропетровской области в руках мужчины взорвалась граната, в результате чего два человека с ранениями попали в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

"Полицейские установили, что 21 ноября около 16:00 58-летний хозяин квартиры вместе с 53-летним приятелем употреблял спиртные напитки. Во время застолья мужчина решил похвастаться перед другом гранатой. Вследствие неосторожного обращения боеприпас взорвался в руках. Во время осмотра места происшествия при участии работников взрывотехнического управления ГУНП предварительно установлено, что взорвалась граната "Ф-1", – говорится в сообщении.

В результате двое мужчин получили ранения и были госпитализированы в больницу.

Следственное отделение открыло уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами – это часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования следователи устанавливают происхождение гранаты.

Напомним, в Киеве 24-летний парень подорвался на гранате.

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