Невідомі кинули гранату на подвір’я приватного підприємця
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Невстановлені особи кинули гранату РГД-5 на подвір’я приватного підприємця у Києві. Про це УНН повідомили у поліції.
Подія сталася на проспекті Бортницькому вночі 9 грудня. Вибухом кинутої на подвір’я гранати пошкодило автомобіль, що був припаркований під навісом поряд з будинком.
Власники будинку, приватний підприємець та її чоловік, які в момент вибуху перебували у помешканні, не постраждали.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 ККУ – хуліганство вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.
В Миколаєві двоє невідомих скоїли розбійний напад на зал ігрових автоматів в Корабельному районі міста.
Раніше у Хмельницькій області під час сварки чоловік кинув гранату у трьох своїх знайомих, які внаслідок вибуху отримали поранення.