Неизвестные бросили дымовые шашки в кафе в центре Киева

"Рано утром неизвестные люди бросили предметы похожие на дымовые шашки (в кафе на ул. Прорезной - ред.). Никто не пострадал. Никаких тяжелых последствий не было", - рассказали в полиции.

По информации отделения коммуникации столичной полиции, сейчас решается вопрос по открытию производства в связи с этим событием.

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