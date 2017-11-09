Неизвестные бросили дымовые шашки в кафе в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Неизвестные лица бросили в кафе на улице Прорезной в Киеве предметы, похожие на дымовые шашки, но никто не пострадал. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Киеве.
"Рано утром неизвестные люди бросили предметы похожие на дымовые шашки (в кафе на ул. Прорезной - ред.). Никто не пострадал. Никаких тяжелых последствий не было", - рассказали в полиции.
По информации отделения коммуникации столичной полиции, сейчас решается вопрос по открытию производства в связи с этим событием.
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