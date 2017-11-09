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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 20768 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 38261 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 49150 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 53856 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 48552 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 92911 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100061 просмотра

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Неизвестные бросили дымовые шашки в кафе в центре Киева

Неизвестные бросили дымовые шашки в кафе в центре Киева

Киев  •  УНН

 • 26157 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Неизвестные лица бросили в кафе на улице Прорезной в Киеве предметы, похожие на дымовые шашки, но никто не пострадал. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Киеве.

"Рано утром неизвестные люди бросили предметы похожие на дымовые шашки (в кафе на ул. Прорезной - ред.). Никто не пострадал. Никаких тяжелых последствий не было", - рассказали в полиции.

По информации отделения коммуникации столичной полиции, сейчас решается вопрос по открытию производства в связи с этим событием.

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