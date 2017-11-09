Невідомі кинули димові шашки в кафе у центрі Києва

"Рано-вранці невідомі люди кинули предмети схожі на димові шашки (в кафе на вул. Прорізній – ред.). Ніхто не постраждав. Ніяких тяжких наслідків не було," - розповіли у поліції.

За інформацією відділку комунікації столичної поліції, наразі вирішується питання стосовно відкриття провадження у зв’язку з цією подією.

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