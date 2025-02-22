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Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время
15:39 • 3979 просмотра

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым сегодня подписано не будет - источник
12:08 • 46868 просмотра

Соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым сегодня подписано не будет - источник

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов
10:21 • 100442 просмотра

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля
22 февраля, 04:30 • 117385 просмотра

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

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Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 125960 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

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Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 134973 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 133318 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 127474 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 113621 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

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Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
21 февраля, 10:19 • 143392 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Киев  •  УНН

 • 3565 просмотра

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Подборка фильмов, основанных на реальных событиях: от истории братьев-реслеров до создания ядерной бомбы. Каждый фильм рассказывает уникальную историю, изменившую жизнь не только героев, но и общества.

Фильмы, основанные на реальных событиях, обладают особой силой и магией, поскольку они отражают настоящие истории. Они могут рассказывать о великих достижениях, трагедиях или сложных моментах в жизни, меняющих не только индивидуальную судьбу, но и общество в целом. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть в свободное время.

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  • Жанр: биография, драма, спорт
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      • Режиссер: Шон Дуркин
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          • Жанр: Комедия, Детективы, Драмы, Криминал
            • Страна: Великобритания, Франция
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                  Субботний вечер (Saturday Night) 2024 - это 90-минутное приключение о том, что случалось за кулисами первого эфира "Субботнего вечера в прямом эфире", которое было очень популярным в США. 11 октября 1975 года группа молодых комиков навсегда меняет телевидение и культуру.

                  • Жанр: Комедия, Драмы, Биография, Исторические, Исторические
                    • Страна: США
                      • Режиссер: Джейсон Рейтман
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                                  Порядок (The Order) 2024 - в США произошла серия жестоких ограблений банков, мошенничеств и угонов бронеавтомобилей напугала граждан всего западного побережья. Пока федеральные агенты не могли найти ответов, одинокий агент ФБР, который находился в то время в тихом городке Кер д'Ален, штат Айдахо, пришел к выводу, что преступления были организованы радикальными активистами, которые планировали разгром федерального правительства США.

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                                      • Режиссер: Джастин Курзель
                                        • Актеры: Джуд Лоу, Николас Холт, Тай Шеридан, Марк Марон, Даниэль Ип, Морган Холмстром
                                          Ольга Розгон

                                          Ольга Розгон

                                          ОбществоУНН Lite
                                          j-robert-oppenheimerРоберт Оппенгеймер
                                          soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
                                          soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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