Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Фильмы, основанные на реальных событиях, обладают особой силой и магией, поскольку они отражают настоящие истории. Они могут рассказывать о великих достижениях, трагедиях или сложных моментах в жизни, меняющих не только индивидуальную судьбу, но и общество в целом. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть в свободное время.

Железный коготь (The Iron Claw) 2023 - это реальная история о неразлучных братьях Фон Эрих, которые несут на себе "родовое проклятие". В ранних 80-х, они прославились благодаря международным соревнованиями по реслингу. Через трагедию и триумфы, под натиском их отца и тренера, братья стремятся к большей славе на больших аренах.

Жанр: биография, драма, спорт

Страна: США, Великобритания

Режиссер: Шон Дуркин

Актеры: Холт МакКеллани, Мора Тирни, Зак Эфрон, Харрис Дикинсон, Скотт Иннес, Стэнли Саймонс

Мерзкие послания (Wicked Little Letters) 2024 - основанная на реальных событиях история об английском городке Литлгемптон. В 1920 годах городок попал в грязный и темный скандал, его жители начали получать письма с неприятным и оскорбительным содержанием. Подозрение сразу падает на грубую, пьяную мигрантку из Ирландии Роуз Гудинг.

Жанр: Комедия, Детективы, Драмы, Криминал

Страна: Великобритания, Франция

Режиссер: Теа Шеррок

Актеры: Джесси Бакли, Оливия Колман, Гью Скиннер, Тимоти Сполл

Субботний вечер (Saturday Night) 2024 - это 90-минутное приключение о том, что случалось за кулисами первого эфира "Субботнего вечера в прямом эфире", которое было очень популярным в США. 11 октября 1975 года группа молодых комиков навсегда меняет телевидение и культуру.

Жанр: Комедия, Драмы, Биография, Исторические, Исторические

Страна: США

Режиссер: Джейсон Рейтман

Актеры: Гэбриэл ЛаБелль, Рэйчел Сэннотт, Кори Майкл Смит, Дилан О'Брайен, Эмили Ферн, Мэтт Вуд

Оппенгеймер (Oppenheimer) 2023 - драматизированная история о физике Роберте Дж. Оппенгеймере, который внес большой вклад в разработку первого ядерного оружия, поставившего точку во второй мировой войне. Картина показывает его жизнь от студенческих времен по послевоенные события и страх того, что он создал.

Жанр: Драма, Исторический, Биографический, Биографический

Страна: США, Великобритания

Режиссер: Кристофер Нолан

Актеры: Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни мл., Флоренс Пью, Джош Гартнетт, Кейси Аффлек, Рами Малек, Кеннет Брана, Бенни Сефди

Порядок (The Order) 2024 - в США произошла серия жестоких ограблений банков, мошенничеств и угонов бронеавтомобилей напугала граждан всего западного побережья. Пока федеральные агенты не могли найти ответов, одинокий агент ФБР, который находился в то время в тихом городке Кер д'Ален, штат Айдахо, пришел к выводу, что преступления были организованы радикальными активистами, которые планировали разгром федерального правительства США.

Жанр: Драмы, Криминал, Триллеры

Страна: Канада, Великобритания, США

Режиссер: Джастин Курзель