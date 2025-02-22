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05:23 • 7215 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121371 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182045 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146505 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138198 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117030 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107764 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102967 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141214 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134208 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

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Неймовірні фільми, засновані на реальних подіях: що подивитися у вільний час

Неймовірні фільми, засновані на реальних подіях: що подивитися у вільний час

Київ • УНН

 • 175965 перегляди

Добірка фільмів, заснованих на реальних подіях: від історії братів-реслерів до створення ядерної бомби. Кожен фільм розповідає унікальну історію, що змінила життя не лише героїв, але й суспільства.

Фільми, засновані на реальних подіях, мають особливу силу і магію, оскільки вони відображають справжні історії. Вони можуть розповідати про великі досягнення, трагедії або складні моменти в житті, що змінюють не тільки індивідуальну долю, а й суспільство в цілому. УНН пропонує підбірку фільмів, які можна подивитись у вільний час.

Залізний кіготь (The Iron Claw) 2023 – це реальна історія про нерозлучних братів Фон Еріхів, які несуть на собі "родове прокляття". У ранніх 80-х, вони прославились завдяки міжнародним змаганнями з реслінгу. Через трагедію і тріумфи, під натиском їх батька і тренера, брати прагнуть більшої слави на великих аренах.

  • Жанр: біографія, драма, спорт
    • Країна: США, Велика Британія
      • Режисер: Шон Дуркін
        • Актори: Голт МакКеллані, Мора Тірні, Зак Ефрон, Гарріс Дікінсон, Скотт Іннес, Стенлі Саймонс

          Мерзенні посланнячка (Wicked Little Letters) 2024 – заснована на реальних подіях історія про англійське містечко Літлгемптон. У 1920 роках містечко потрапило у брудний та темний скандал, його мешканці почали отримувати листи з неприємним та образливим змістом. Підозра відразу падає на грубу, п’яну мігрантку з Ірландії Роуз Гудінг.

          • Жанр: Комедія, Детективи, Драми, Кримінал
            • Країна: Велика Британія, Франція
              • Режисер: Теа Шеррок
                • Актори: Джессі Баклі, Олівія Колман, Гью Скіннер, Тімоті Сполл

                  Суботній вечір (Saturday Night) 2024 – це 90-хвилинна пригода про те, що траплялось за лаштунками першого ефіру "Суботнього вечора в прямому ефірі", яке було дуже популярним у США. 11 жовтня 1975 року група молодих коміків назавжди змінює телебачення та культуру.

                  • Жанр: Комедія, Драми, Біографія, Історичні
                    • Країна: США
                      • Режисер: Джейсон Рейтман
                        • Актори: Ґебріел ЛаБелль, Рейчел Сеннотт, Корі Майкл Сміт, Ділан О'Браєн, Емілі Ферн, Метт Вуд

                          Оппенгеймер (Oppenheimer) 2023 – драматизована історія про фізика Роберта Дж. Оппенгеймера, який зробив великий вклад у розробці першої ядерної зброї, що поставила крапки у другій світовій війні. Картина показує його життя від студентських часів по післявоєнні події та страх того, що він створив.

                          • Жанр: Драма, Історичний, Біографічний
                            • Країна: США, Велика Британія
                              • Режисер: Крістофер Нолан
                                • Актори: Кілліан Мерфі, Емілі Блант, Метт Деймон, Роберт Дауні мол., Флоренс П'ю, Джош Гартнетт, Кейсі Аффлек, Рамі Малек, Кеннет Брана, Бенні Сефді

                                  Порядок (The Order) 2024 – у США трапилась серія жорстких пограбувань банків, шахрайств та викрадень бронеавтомобілів налякала громадян всього західного узбережжя. Поки федеральні агенти не могли знайти відповідей, самотній агент ФБР, який перебував у той час в тихому містечку Кер д'Ален, штат Айдахо, прийшов до висновку, що злочини були організовані радикальними активістами, які планували розгром федерального уряду США.

                                  • Жанр: Драми, Кримінал, Трилери
                                    • Країна: Канада, Велика Британія, США
                                      • Режисер: Джастін Курзель
                                        • Актори: Джуд Лоу, Ніколас Голт, Тай Шерідан, Марк Марон, Даніель Іп, Морган Холмстром
                                          Ольга Розгон

                                          Ольга Розгон

                                          СуспільствоУНН Lite
                                          j-robert-oppenheimerРоберт Оппенгеймер
                                          spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
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