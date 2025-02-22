Неймовірні фільми, засновані на реальних подіях: що подивитися у вільний час

Фільми, засновані на реальних подіях, мають особливу силу і магію, оскільки вони відображають справжні історії. Вони можуть розповідати про великі досягнення, трагедії або складні моменти в житті, що змінюють не тільки індивідуальну долю, а й суспільство в цілому. УНН пропонує підбірку фільмів, які можна подивитись у вільний час.

Залізний кіготь (The Iron Claw) 2023 – це реальна історія про нерозлучних братів Фон Еріхів, які несуть на собі "родове прокляття". У ранніх 80-х, вони прославились завдяки міжнародним змаганнями з реслінгу. Через трагедію і тріумфи, під натиском їх батька і тренера, брати прагнуть більшої слави на великих аренах.

Жанр: біографія, драма, спорт

Країна: США, Велика Британія

Режисер: Шон Дуркін

Актори: Голт МакКеллані, Мора Тірні, Зак Ефрон, Гарріс Дікінсон, Скотт Іннес, Стенлі Саймонс

Мерзенні посланнячка (Wicked Little Letters) 2024 – заснована на реальних подіях історія про англійське містечко Літлгемптон. У 1920 роках містечко потрапило у брудний та темний скандал, його мешканці почали отримувати листи з неприємним та образливим змістом. Підозра відразу падає на грубу, п’яну мігрантку з Ірландії Роуз Гудінг.

Жанр: Комедія, Детективи, Драми, Кримінал

Країна: Велика Британія, Франція

Режисер: Теа Шеррок

Актори: Джессі Баклі, Олівія Колман, Гью Скіннер, Тімоті Сполл

Суботній вечір (Saturday Night) 2024 – це 90-хвилинна пригода про те, що траплялось за лаштунками першого ефіру "Суботнього вечора в прямому ефірі", яке було дуже популярним у США. 11 жовтня 1975 року група молодих коміків назавжди змінює телебачення та культуру.

Жанр: Комедія, Драми, Біографія, Історичні

Країна: США

Режисер: Джейсон Рейтман

Актори: Ґебріел ЛаБелль, Рейчел Сеннотт, Корі Майкл Сміт, Ділан О'Браєн, Емілі Ферн, Метт Вуд

Оппенгеймер (Oppenheimer) 2023 – драматизована історія про фізика Роберта Дж. Оппенгеймера, який зробив великий вклад у розробці першої ядерної зброї, що поставила крапки у другій світовій війні. Картина показує його життя від студентських часів по післявоєнні події та страх того, що він створив.

Жанр: Драма, Історичний, Біографічний

Країна: США, Велика Британія

Режисер: Крістофер Нолан

Актори: Кілліан Мерфі, Емілі Блант, Метт Деймон, Роберт Дауні мол., Флоренс П'ю, Джош Гартнетт, Кейсі Аффлек, Рамі Малек, Кеннет Брана, Бенні Сефді

Порядок (The Order) 2024 – у США трапилась серія жорстких пограбувань банків, шахрайств та викрадень бронеавтомобілів налякала громадян всього західного узбережжя. Поки федеральні агенти не могли знайти відповідей, самотній агент ФБР, який перебував у той час в тихому містечку Кер д'Ален, штат Айдахо, прийшов до висновку, що злочини були організовані радикальними активістами, які планували розгром федерального уряду США.

Жанр: Драми, Кримінал, Трилери

Країна: Канада, Велика Британія, США

Режисер: Джастін Курзель