Неудачная высадка ДРГ: Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о десанте на Херсонщине

На днях оккупационные войска неудачно попытались высадить группу ДРГ на подконтрольный Украине правый берег Херсонской области. Однако российские СМИ подают эту информацию, как "высадку десанта" на Херсонщине. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что российские СМИ со ссылкой на херсонского коллаборанта и гауляйтера Владимира Сальдо распространяют информацию о "высадке десанта" на подконтрольной Украине территории вблизи Антоновского моста на правом берегу Херсонщины.

Пропагандисты заявляют, что вражеские десантники вступили в бой с украинскими военными и достигли успеха. Они сравнивают эту операцию с успешной высадкой десанта советской армии в этом же месте во время Второй мировой войны.

Эта информация является фейком. Как сообщили в Силах обороны юга Украины, на самом деле украинские военные встретили плотным огнем российскую ДРГ, которая, двигаясь на лодке, пыталась атаковать наши позиции. Россияне отступили со значительными потерями - заявили в Центре противодействия дезинформации.

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В ЦПД отмечают, что подобными фейками, россия хочет посеять упаднические настроения среди украинцев и деморализовать наших военных.

Кроме того, проводя параллели с событиями Второй мировой, пропагандисты в очередной раз пытаются оправдать агрессию против Украины "борьбой с нацизмом".

Напомним,

Сумская областная военная администрация опровергла фейковую новость о вероятном массированном наступлении российских войск в Сумской области, заявляя, что сейчас у границ области нет ударных группировок противника.