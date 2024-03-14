Неудачная высадка ДРГ: Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о десанте на Херсонщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
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Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  114729 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  115459 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  121715 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  118893 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  108052 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  122570 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121031 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118881 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  31095 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

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11 марта 2024, 08:40  •  240513 просмотра

Неудачная высадка ДРГ: Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о десанте на Херсонщине

российские диверсионные группы неудачно попытались высадиться на подконтрольном Украине правом берегу Херсонской области, но российские СМИ лживо представили это как успешную "десантную" операцию.

Война •   •  3360 просмотра
Неудачная высадка ДРГ: Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о десанте на Херсонщине

Нельзя влиять на то, чего не существует: Подоляк рассказал, повлияют ли рейды российских добровольцев на выборы путина

Поскольку в авторитарной россии нет настоящих выборов, рейды РДК и легиона "Свобода" в белгородской и курской областях, не повлияют на переизбрание путина.

Война •   •  3945 просмотра
Нельзя влиять на то, чего не существует: Подоляк рассказал, повлияют ли рейды российских добровольцев на выборы путина

Глава МАГАТЭ преуменьшил возможность ядерной войны на фоне угроз путина

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси преуменьшил возможность ядерной войны на фоне угроз путина.

Война •   •  6357 просмотра
Глава МАГАТЭ преуменьшил возможность ядерной войны на фоне угроз путина

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Владелец "Мегабанка" Виктор Субботин планирует обратиться в правоохранительные органы относительно использования главой ФГВФЛ Светланой Рекрут автомобилей банка для личных поездок за границу и продажи Фондом активов "Мегабанка" по значительно заниженным ценам.

Экономика •   •  20888 просмотра
Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Британская разведка: рф пытается продвинуться на Авдеевском и Марьинском направлениях

После захвата Авдеевки интенсивность наземных атак России уменьшилась, но она постепенно восстанавливает силы и увеличивает интенсивность штурмов на отдельных направлениях.

Война •   •  7737 просмотра
Британская разведка: рф пытается продвинуться на Авдеевском и Марьинском направлениях

В российском белгороде прогремели взрывы в центре города: есть пострадавшие

В центре белгорода, что в россии, возле железнодорожного вокзала прогремели взрывы. Местные паблики пишут о по меньшей мере трех пострадавших.

Новости Мира •   •  21341 просмотра
В российском белгороде прогремели взрывы в центре города: есть пострадавшие

В Нидерландах популист Вилдерс снял свою кандидатуру на должность премьера

Герт Вилдерс, лидер нидерландской популистской Партии свободы (PVV), которая получила больше всего голосов на выборах 2023 года, снял свою кандидатуру на пост премьер-министра из-за отсутствия поддержки со стороны других партий, необходимой для формирования коалиционного правительства.

Новости Мира •   •  19753 просмотра
В Нидерландах популист Вилдерс снял свою кандидатуру на должность премьера

Локализация оборонной промышленности поможет стимулировать экономику - Свириденко

Украинское правительство планирует стимулировать экономический рост путем увеличения локализации оборонного производства и поддержки отечественных производителей с помощью программы "Сделано в Украине" и инвестиционных стимулов.

Экономика •   •  18931 просмотра
Локализация оборонной промышленности поможет стимулировать экономику - Свириденко

рф за сутки атаковала 8 населенных пунктов Донетчины: била из "Градов" и артиллерии, ударяла авиабомбами

Вчера российские военные обстреляли 8 населенных пунктов в Донецкой области, атаковав 15 раз жилые кварталы и ранив 2 мирных жителей.

Война •   •  20600 просмотра
рф за сутки атаковала 8 населенных пунктов Донетчины: била из "Градов" и артиллерии, ударяла авиабомбами

Молдова заявила, что рф в Приднестровье незаконно печатает бюллетени для "выборов"

В правительстве Молдовы заявили, что рф нарушает законы, печатая избирательные бюллетени в регионе Приднестровья накануне своих президентских "выборов".

Новости Мира •   •  17204 просмотра
Молдова заявила, что рф в Приднестровье незаконно печатает бюллетени для "выборов"