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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В беларуси объявили новые военные учения: в ЦПД отмечают, угрозы вторжения в Украину нет

В беларуси объявили новые военные учения: в ЦПД отмечают, угрозы вторжения в Украину нет

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 10:48  •  17325 просмотра

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На фоне новых военных проверок в беларуси Центр противодействия информации отмечает, что угрозы вторжения в Украину со стороны Беларуси нет, поскольку россия не имеет там достаточно сил для вторжения.

На фоне новых военных проверок в беларуси Центр противодействия информации отмечает - опасности вторжения в Украину с территорий Беларуси нет. Об этом пишет УНН со ссылкой на руководителя ЦПИ Андрея Коваленко.

Детали 

Коваленко отметил, что проверки боевой готовности у белорусов происходят на регулярной основе.

Никаких резервов, или же достаточного присутствия российских войск для планирования вторжения в них нет

- подчеркнул руководитель ЦПД СНБО. 

россия не имеет достаточно сил в беларуси для вторжения после вывода до 12 тыс. войск - Демченко29 февраля 2024, 10:19 • 22570 просмотров

Контекст

В понедельник, 11 марта, министерство обороны беларуси объявили, что в вооруженных силах началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей. 

В частности, личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе стрельбы.

Кроме того, во время  проверки запланировано передвижение военной техники, поэтому в отдельных районах могут перекрыть участки дорог.

Напомним

Ранее в ЦПД заявили, что информация о якобы вырубке лесов в Беларуси для наступления рф на Киев - это российские фейки, чтобы посеять панику среди населения. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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