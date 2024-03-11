В беларуси объявили новые военные учения: в ЦПД отмечают, угрозы вторжения в Украину нет

На фоне новых военных проверок в беларуси Центр противодействия информации отмечает - опасности вторжения в Украину с территорий Беларуси нет. Об этом пишет УНН со ссылкой на руководителя ЦПИ Андрея Коваленко.

Детали

Коваленко отметил, что проверки боевой готовности у белорусов происходят на регулярной основе.

Никаких резервов, или же достаточного присутствия российских войск для планирования вторжения в них нет - подчеркнул руководитель ЦПД СНБО.

россия не имеет достаточно сил в беларуси для вторжения после вывода до 12 тыс. войск - Демченко

Контекст

В понедельник, 11 марта, министерство обороны беларуси объявили, что в вооруженных силах началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей.

В частности, личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе стрельбы.

Кроме того, во время проверки запланировано передвижение военной техники, поэтому в отдельных районах могут перекрыть участки дорог.

Напомним

Ранее в ЦПД заявили, что информация о якобы вырубке лесов в Беларуси для наступления рф на Киев - это российские фейки, чтобы посеять панику среди населения.