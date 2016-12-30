Нетрезвая женщина избила свою несовершеннолетнюю дочь в Донецкой области

Около 20:00 в полицию поступило сообщение из местной больницы, что в травматологическое отделение попала несовершеннолетняя жительница города.

Полиция установила, что девушку 2004 года рождения с признаками недомогания привезла сюда "скорая помощь" - позже у нее было диагностировано сотрясение головного мозга. Сама потерпевшая рассказала правоохранителям, что ее избила собственная мать. По словам девочки, женщина уже несколько дней употребляла алкоголь, при этом не уделяла внимания ей и ее 4-летнему брату. Когда дочь сделала по этому поводу замечание, та вышла из себя, схватила ее за волосы и побила кулаком по спине и голове.

Выбрав момент, девочка выскочила на улицу и прибежала домой к своей тете, которая живет неподалеку. Женщина решила оставить племянницу у себя на ночь, но через некоторое время заметила у нее признаки недомогания и вызвала медиков.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. Ее санкция предусматривает штраф в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Правоохранителями проводится дополнительная проверка всех обстоятельств происшествия.