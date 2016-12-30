Нетвереза жінка побила свою неповнолітню дочку на Донеччині

Близько 20:00 до поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні, що у травматологічне відділення потрапила неповнолітня жителька міста.

Поліція встановила, що дівчину 2004 року народження з ознаками нездужання привезла сюди «швидка допомога» - пізніше у неї було діагностовано струс головного мозку. Сама потерпіла розповіла правоохоронцям, що її побила власна мати. За словами дівчинки, жінка вже кілька днів вживала алкоголь, при цьому не приділяла уваги їй та її 4-річному брату. Коли дочка зробила з цього приводу зауваження, та вийшла з себе, схопила її за волосся та побила кулаком по спині й голові.

Вибравши момент, дівчинка вискочила на вулицю і прибігла додому до своєї тітки, яка живе неподалік. Жінка вирішила оставити племінницю у себе на ніч, але за деякий час помітила у неї ознаки нездужання і викликала медиків.

Інформацію про подію внесено до ЄРДР за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України. Її санкція передбачає штраф у розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Правоохоронцями проводиться додаткова перевірка всіх обставин події.