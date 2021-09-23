Netflix выпустил трейлер документального фильма о Бритни Спирс
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Стриминговий сервис Netflix выпустил трейлер документального фильма о жизни американской певицы Бритни Спирс, информирует УНН.
Детали
Премьера фильма, который называется "Бритни против Спирс", состоится 28 сентября 2021 года, за день до очередного судебного заседания по делу об опекунстве певицы.
Режиссер фильма — американка Эрин Ли Карр, она работала над проектом более года.
Напомним
В 2008 году Бритни Спирс признали частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и психических расстройств. Более 10 лет финансы певицы, в частности многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец, Джеймс Спирс, и адвокат. Певица заявила, что ее постоянно заставляли работать и выступать на сцене. По словам Спирс, ей также запрещали снова выходить замуж и рожать детей.
В июле этого года суд позволил Спирс самостоятельно выбрать адвоката. Им стал Мэтью Розенгарт, который ранее защищал интересы актера Шона Пенна, режиссера Стивена Спилберга, актрисы Джулии Луис-Дрейфус и других. Розенгарт обвинил отца певицы в злоупотреблении опекунством и растрате средств певицы.
В сентябре Джеймс Спирс подал в суд Лос-Анджелеса ходатайство с просьбой прекратить 13-летнее опекунство над своей дочерью.