Батько Брітні Спірс подав документи на відмову від опікунства

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“Якщо пані Спірс хоче, щоб опікунство над нею було припинено, і вірить, що зможе впоратися з самостійним життям, пан Спірс вважає, що їй необхідно дати такий шанс”, — ідеться в петиції про припинення опікунства.

Щоб клопотання набуло чинності, його має розглянути суд. Наступне засідання щодо цієї справи заплановано на 29 вересня.

39-річна Брітні Спірс вже кілька місяців домагається того, щоб її батька позбавили права опіки над нею, зокрема і над її статком у розмірі 60 млн доларів. Опіку над співачкою встановили 2008 року через її психічні розлади та проблеми з наркотиками.

Нагадаємо

У червні Брітні Спірс виступила у суді в Лос-Анджелесі із проханням скасувати 13-річне опікунство над нею. Співачка заявила, що її постійно контролювали й змушували працювати, зокрема виступати на сцені. За словами Спірс, їй також забороняють знову вийти заміж і народити дітей.

Окрім того, Спірс попросила суд дозволити найняти їй власного адвоката. До цього інтереси співачки представляв адвокат її батька, оскільки 2008 року суд постановив, що Брітні недостатньо врівноважена, щоб найняти власного юриста.

У липні цього року суд дозволив Спірс самостійно обрати адвоката. Ним став Метью Розенгарт, який раніше захищав інтереси актора Шона Пенна, режисера Стівена Спілберга, актриси Джулії Луїс-Дрейфус та інших. Розенгарт звинуватив батька співачки у зловживанні опікунством та розтрачанні коштів співачки.

У серпні стало відомо, що Джеймі Спірс погодився відмовитися від опікунства над своєю донькою.