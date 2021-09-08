Батько Брітні Спірс подав документи на відмову від опікунства

ukru
17 березня, 19:38 • 86698 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 111148 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 167969 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 149278 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 149850 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160410 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177849 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150097 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159260 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176062 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Forever 21 знову на межі банкрутства через конкуренцію та меншу відвідуваність

Forever 21 знову на межі банкрутства через конкуренцію та меншу відвідуваність

17 березня, 18:08 • 59118 перегляди
Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

17 березня, 18:46 • 86577 перегляди
У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України: названо причину

У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України: названо причину

17 березня, 18:48 • 63316 перегляди
путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

17 березня, 19:19 • 67699 перегляди
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

17 березня, 19:56 • 69233 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 167969 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 155897 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 253342 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249609 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377869 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55892 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65645 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63811 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99793 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110187 перегляди
Актуальне
Батько Брітні Спірс подав документи на відмову від опікунства

Батько Брітні Спірс подав документи на відмову від опікунства

Київ • УНН

 • 20910 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Батько співачки Брітні Спірс, Джеймс Спірс, учора подав до суду Лос-Анджелеса клопотання з проханням припинити 13-річне опікунство над своєю донькою. Про це повідомляє УНН за даними Reuters.

Деталі

“Якщо пані Спірс хоче, щоб опікунство над нею було припинено, і вірить, що зможе впоратися з самостійним життям, пан Спірс вважає, що їй необхідно дати такий шанс”, — ідеться в петиції про припинення опікунства.

Щоб клопотання набуло чинності, його має розглянути суд. Наступне засідання щодо цієї справи заплановано на 29 вересня.

39-річна Брітні Спірс вже кілька місяців домагається того, щоб її батька позбавили права опіки над нею, зокрема і над її статком у розмірі 60 млн доларів. Опіку над співачкою встановили 2008 року через її психічні розлади та проблеми з наркотиками.

Нагадаємо

У червні Брітні Спірс виступила у суді в Лос-Анджелесі із проханням скасувати 13-річне опікунство над нею. Співачка заявила, що її постійно контролювали й змушували працювати, зокрема виступати на сцені. За словами Спірс, їй також забороняють знову вийти заміж і народити дітей.

Окрім того, Спірс попросила суд дозволити найняти їй власного адвоката. До цього інтереси співачки представляв адвокат її батька, оскільки 2008 року суд постановив, що Брітні недостатньо врівноважена, щоб найняти власного юриста.

У липні цього року суд дозволив Спірс самостійно обрати адвоката. Ним став Метью Розенгарт, який раніше захищав інтереси актора Шона Пенна, режисера Стівена Спілберга, актриси Джулії Луїс-Дрейфус та інших. Розенгарт звинуватив батька співачки у зловживанні опікунством та розтрачанні коштів співачки.

У серпні стало відомо, що Джеймі Спірс погодився відмовитися від опікунства над своєю донькою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами