Батько Брітні Спірс погодився відмовитися від опіки над дочкою

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“Не дивлячись на те що пан Спірс є постійною метою безпідставних нападок, він не вважає, що публічна боротьба з дочкою за те, щоб продовжити бути її опікуном, буде в її інтересах”, — сказано в документі, який цитує TMZ.

Деталі

Інформацію про те, що Спірс погодився відмовитися від опіки над дочкою, також підтвердив адвокат співачки Метью Розенгарт, пише Reuters.

За інформацією TMZ, Спірс готовий працювати з судом і адвокатом дочки над “впорядкованої” передачею опікунства новому опікунові.

Контекст

У червні Брітні Спірс виступила перед судом в Лос-Анджелесі і попросила скасувати триваюче 13 років опікунство над нею. Співачка заявила, що її постійно контролювали і змушували працювати, в тому числі виступати на сцені. За словами Спірс, їй також забороняють знову вийти заміж і завести дітей.

Крім того, Спірс попросила суд дозволити найняти їй власного адвоката. До цього інтереси співачки представляв адвокат її батька, оскільки в 2008 році суд постановив, що Спірс недостатньо врівноважена, щоб найняти власного юриста.

У липні суд дозволив Спірс вибрати адвоката без схвалення своїх опікунів. Ним став Метью Розенгарт, який широко відомий в Голлівуді. В різний час він представляв інтереси актора Шона Пенна, режисера Стівена Спілберга, актриси Джулії Луїс-Дрейфус і інших. Розенгарт звинуватив батька Спірс в зловживанні опікунством і розтраті коштів співачки.

Тривале опікунство

У 2007 році психічне здоров’я Спірс, що вживала алкоголь і наркотики, похитнулося після розлучення з чоловіком Кевіном Федерлайном. У 2008 році співачку визнали частково недієздатною і призначили їй опікунів.

Джеймс Спірс контролює особисті і фінансові справи дочки, в тому числі питання лікування, безпеки і кар’єри. Він спростував звинувачення на свою адресу і заявив, що захистив дочка, коли та була душевній та емоційній кризі і нею маніпулювали інші люди. Спірс також заперечує, що примушував співачку будь-що робити, в тому числі виступати.

Розенгарт зажадав, щоб Спірса замінили на аудитора Джейсона Рубіна, який спеціалізується на судовій бухгалтерії і неодноразово мав справу з випадками передачі зобов’язань по опікунства, повідомив Fox News. Адвокат оцінив стан співачки приблизно в 60 млн доларів.