Батько Брітні Спірс погодився відмовитися від опіки над дочкою

ukru
10:29 • 1633 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 109529 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 151980 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 220891 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 176536 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 171839 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 187680 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 154734 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160152 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176622 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 87844 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 81266 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 76986 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 104465 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 69363 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 220891 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 182320 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 278141 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 273703 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 400853 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 77321 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 84227 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 80728 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 106500 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 116112 перегляди
Актуальне
Батько Брітні Спірс погодився відмовитися від опіки над дочкою

Батько Брітні Спірс погодився відмовитися від опіки над дочкою

Київ • УНН

 • 24110 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Джеймі Спірс погодився відмовитися від опікунства над своєю дочкою співачкою Брітні Спірс. Про це з посиланням на документи, які планують подати адвокати Джеймі Спірса, повідомив портал TMZ, передає УНН.

Цитата

“Не дивлячись на те що пан Спірс є постійною метою безпідставних нападок, він не вважає, що публічна боротьба з дочкою за те, щоб продовжити бути її опікуном, буде в її інтересах”, — сказано в документі, який цитує TMZ.

Деталі

Інформацію про те, що Спірс погодився відмовитися від опіки над дочкою, також підтвердив адвокат співачки Метью Розенгарт, пише Reuters.

За інформацією TMZ, Спірс готовий працювати з судом і адвокатом дочки над “впорядкованої” передачею опікунства новому опікунові.

Контекст

У червні Брітні Спірс виступила перед судом в Лос-Анджелесі і попросила скасувати триваюче 13 років опікунство над нею. Співачка заявила, що її постійно контролювали і змушували працювати, в тому числі виступати на сцені. За словами Спірс, їй також забороняють знову вийти заміж і завести дітей.

Крім того, Спірс попросила суд дозволити найняти їй власного адвоката. До цього інтереси співачки представляв адвокат її батька, оскільки в 2008 році суд постановив, що Спірс недостатньо врівноважена, щоб найняти власного юриста.

У липні суд дозволив Спірс вибрати адвоката без схвалення своїх опікунів. Ним став Метью Розенгарт, який широко відомий в Голлівуді. В різний час він представляв інтереси актора Шона Пенна, режисера Стівена Спілберга, актриси Джулії Луїс-Дрейфус і інших. Розенгарт звинуватив батька Спірс в зловживанні опікунством і розтраті коштів співачки.

Тривале опікунство

У 2007 році психічне здоров’я Спірс, що вживала алкоголь і наркотики, похитнулося після розлучення з чоловіком Кевіном Федерлайном. У 2008 році співачку визнали частково недієздатною і призначили їй опікунів.

Джеймс Спірс контролює особисті і фінансові справи дочки, в тому числі питання лікування, безпеки і кар’єри. Він спростував звинувачення на свою адресу і заявив, що захистив дочка, коли та була душевній та емоційній кризі і нею маніпулювали інші люди. Спірс також заперечує, що примушував співачку будь-що робити, в тому числі виступати.

Розенгарт зажадав, щоб Спірса замінили на аудитора Джейсона Рубіна, який спеціалізується на судовій бухгалтерії і неодноразово мав справу з випадками передачі зобов’язань по опікунства, повідомив Fox News. Адвокат оцінив стан співачки приблизно в 60 млн доларів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КультураНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами