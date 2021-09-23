Netflix випустив трейлер документального фільму про Брітні Спірс
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Стрімінговий сервіс Netflix випустив трейлер документального фільму про життя американської співачки Брітні Спірс, інформує УНН.
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Прем'єра фільму, який називається "Брітні проти Спірс", відбудеться 28 вересня 2021 року, за день до чергового судового засідання щодо справи про опікунство співачки.
Режисер фільму — американка Ерін Лі Карр, вона працювала над проектом понад рік.
Нагадаємо
2008 року Брітні Спірс визнали частково недієздатною через проблеми з наркотиками та психічні розлади. Понад 10 років фінанси співачки, зокрема багатомільйонний трастовий фонд, контролювали її батько, Джеймс Спірс, та адвокат. Співачка заявила, що її постійно змушували працювати та виступати на сцені. За словами Спірс, їй також забороняли знову виходити заміж та народжувати дітей.
У липні цього року суд дозволив Спірс самостійно обрати адвоката. Ним став Метью Розенгарт, який раніше захищав інтереси актора Шона Пенна, режисера Стівена Спілберга, актриси Джулії Луїс-Дрейфус та інших. Розенгарт звинуватив батька співачки у зловживанні опікунством та розтрачанні коштів співачки.
У вересні Джеймс Спірс подав до суду Лос-Анджелеса клопотання з проханням припинити 13-річне опікунство над своєю донькою.