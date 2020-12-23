Netflix опубликовал песню с "Ведьмака" на разных языках
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Стриминговая платформа Netflix показала, как песня с нашумевшего сериала "Ведьмак" "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" звучит на разных языках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канал Netflix в YouTube.
“Наши Лютики по всему миру объединились для создания специального глобального микса вашего любимого гимна из “Ведьмака”. Наслаждайтесь и не забудьте заплатить пару монет”, — сказано в описании к видео.
В видео видно, как герой сериала - бард Лютик - сначала поет песню Toss A Coin To Your Witcher из сериала “Ведьмак” на английском языке, а после она звучит на немецком, испанском, португальском, русском, турецком, польском, французском, японском и других языках.
Отметим, что одним из композиторов знаменитой песни из “Ведьмака” стала композитор российского происхождения Соня Белоусова.
Напомним, Netflix анонсировал приквел к сериалу "Ведьмак".