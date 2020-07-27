Netflix анонсировал приквел к сериалу "Ведьмак"

"1200 лет до Геральта из Ривии мир монстров, людей и эльфов слились в один, и появился первый ведьмак. The Witcher: Blood Origin, это шестисерийная трансляция из серии "Ведьмак" от Деклана де Барра и Лорен Хиссрич", - говорится в сообщении.

Дата выхода сериала не указывается.

Напомним, Netflix выкупил права на экранизацию новой повести Стивена Кинга.