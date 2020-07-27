Netflix анонсировал приквел к сериалу "Ведьмак"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Netflix заявил о начале работы над новым приквелом сериала “Ведьмак”, который будет рассказывать о событиях, которые происходят за 1200 лет до появления Геральта из Ривии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter Netflix.
"1200 лет до Геральта из Ривии мир монстров, людей и эльфов слились в один, и появился первый ведьмак. The Witcher: Blood Origin, это шестисерийная трансляция из серии "Ведьмак" от Деклана де Барра и Лорен Хиссрич", - говорится в сообщении.
Дата выхода сериала не указывается.
Напомним, Netflix выкупил права на экранизацию новой повести Стивена Кинга.