Netflix викупив права на екранізацію нової повісті Стівена Кінга

"Телефон містера Харрігана" входить до збірки "Якщо воно кровоточить". Сюжет повісті зав'язаний навколо дружби хлопчика на ім'я Крейг і літнього сусіда містера Харрігана. Хлопчик в знак подяки за дрібну допомогу купує Харрігану мобільний телефон, а після смерті сусіда кладе його до нього в труну, що має дозволити друзям продовжити спілкування.

Відомо, що продюсером проекту виступить Райан Мерфі, який створив серіали "Хор", "Американська історія жахів", а також Джейсон Блум, відомий роботою над фільмами "Людина-невидимка". Режисером фільму стане Джон Лі Хенкок ("Врятувати містера Бенкса").

Крім згаданої повісті до збірки увійшли три інших твори, права на два з них також викуплені: екранізацією повісті "Щур" займеться актор Бен Стіллер, а "Життя Чака" екранізує американський кінорежисер Даррен Аронофскі. Що стосується повісті "Якщо воно кровоточить", що дала назву всій збірці, то ймовірно, права на неї також були викуплені.