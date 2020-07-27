Netflix анонсував приквел до серіалу “Відьмак”

КИЇВ. 27 липня. УНН. Netflix заявив про початок роботи над новим приквелом серіалу “Відьмак”, який буде розповідати про події, які відбуваються за 1200 років до появи Геральта із Рівії. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Twitter Netflix.