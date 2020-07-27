Netflix анонсував приквел до серіалу “Відьмак”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Netflix заявив про початок роботи над новим приквелом серіалу “Відьмак”, який буде розповідати про події, які відбуваються за 1200 років до появи Геральта із Рівії. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Twitter Netflix.
“За 1200 років до Геральта із Рівії світ монстрів, людей та ельфів злились в один, і з’явився перший відьмак. The Witcher: Blood Origin, це шестисерійна трансляція із серії “Відьмак” від Деклана де Барра та Лорен Хіссріч”, - йдеться у повідомленні.
Дата виходу серіалу не вказується.
Нагадаємо, Netflix викупив права на екранізацію нової повісті Стівена Кінга.