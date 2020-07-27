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19 березня, 18:42 • 49086 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 102252 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 102071 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117677 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 124089 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120440 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156383 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125127 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124813 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123932 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Netflix анонсував приквел до серіалу “Відьмак”

Netflix анонсував приквел до серіалу “Відьмак”

Київ • УНН

 • 30200 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Netflix заявив про початок роботи над новим приквелом серіалу “Відьмак”, який буде розповідати про події, які відбуваються за 1200 років до появи Геральта із Рівії. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Twitter Netflix.

“За 1200 років до Геральта із Рівії світ монстрів, людей та ельфів злились в один, і з’явився перший відьмак. The Witcher: Blood Origin, це шестисерійна трансляція із серії “Відьмак” від Деклана де Барра та Лорен Хіссріч”, - йдеться у повідомленні.

Дата виходу серіалу не вказується.

Нагадаємо, Netflix викупив права на екранізацію нової повісті Стівена Кінга.

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