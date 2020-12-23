Netflix опубликовал песню с "Ведьмака" на разных языках
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Стримингова платформа Netflix показала, как песня с нашумевшего сериала «Ведьмак» "Ведьмак заплатите чеканной монетой» звучит на разных языках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канал Netflix в YouTube.
"Наши Лютики по всему миру объединились для создания специального глобального микса вашего любимого гимна с" Ведьмака ". Наслаждайтесь и не забудьте заплатить пару монет", - говорится в описании к видео.
В видео видно, как герой сериала - бард Лютик - сначала поет песню Toss A Coin To Your Witcher из сериала "Ведьмак" на английском языке, а после она звучит на немецком, испанском, португальском, русском, турецком, польском, французском, японском и других языках .
Отметим, что одним из композиторов знаменитой песни с "Ведьмака" стала композитор русского происхождения Соня Белоусова.
Напомним, Netflix анонсировал приквел к сериалу "Ведьмак".