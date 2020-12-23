Netflix опублікував пісню з "Відьмака" на різних мовах

"Наші Лютики по всьому світу об'єдналися для створення спеціального глобального міксу вашого улюбленого гімну з "Відьмака". Насолоджуйтесь і не забудьте заплатити пару монет", - сказано в описі до відео.

У відео видно, як герой серіалу - бард Лютик - спочатку співає пісню Toss A Coin To Your Witcher з серіалу "Відьмак" англійською мовою, а після вона звучить німецькою, іспанською, португальською, російською, турецькою, польською, французькою, японською та іншими мовами.

Відзначимо, що одним з композиторів знаменитої пісні з "Відьмака" стала композитор російського походження Соня Білоусова.

Нагадаємо, Netflix анонсував приквел до серіалу "Відьмак".