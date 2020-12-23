Netflix опублікував пісню з "Відьмака" на різних мовах
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Стрімінгова платформа Netflix показала, як пісня з нашумілого серіалу "Відьмак" "Відьмаку заплатіть карбованою монетою" звучить на різних мовах. Про це повідомляє УНН з посиланням на канал Netflix в YouTube.
"Наші Лютики по всьому світу об'єдналися для створення спеціального глобального міксу вашого улюбленого гімну з "Відьмака". Насолоджуйтесь і не забудьте заплатити пару монет", - сказано в описі до відео.
У відео видно, як герой серіалу - бард Лютик - спочатку співає пісню Toss A Coin To Your Witcher з серіалу "Відьмак" англійською мовою, а після вона звучить німецькою, іспанською, португальською, російською, турецькою, польською, французькою, японською та іншими мовами.
Відзначимо, що одним з композиторів знаменитої пісні з "Відьмака" стала композитор російського походження Соня Білоусова.
Нагадаємо, Netflix анонсував приквел до серіалу "Відьмак".