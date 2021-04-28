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Netflix анонсировал выход 13 летних премьер

Netflix анонсировал выход 13 летних премьер

Киев  •  УНН

 • 13298 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Стриминговый сервис Netflix объявил о 13 премьерах, которые представит летом. Об пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Отмечается, что во вторник стриминговый сервис на своём YouTube канале выпустил трейлер всех летних премьер. В Netflix заявили, что новые премьеры будут выходить каждую неделю, начиная с 21 мая.

Среди прочего, летом сервис покажет фильм "Отцовство”, а также третью часть “Будки поцелуев” и мультфильм “Митчеллы против машин”.

Также основной из премьер летнего сезона на Netflix станет фильм ужасов “Армия мертвецов” режиссера Зака Снайдера. Фильм станет смесью ужасов, катастрофы и комедийного боевика про ограбления.

В начале июня в потоковом сервисе выйдут фильм “Карнавал”, триллер “Неспящие”, мультфильм “Дракон желаний” и драма “Дельфин пустыни”.

Перед этим, в мае состоится дебют фильма Эми Адамс “Женщина в окне”.

Изначально премьера фильма должна была состояться в октябре 2019 года, но была отменена из-за провальных тест-просмотров, а затем из-за пандемии COVID-19 была отложена на неопределённый срок. В августе 2020 года стало известно, что права на фильм были переданы Netflix.

В общей сложности Netflix выпустит около 30 фильмов в период с апреля по август. Отмечается, что в сервисе будут предоставлять новые фильмы каждую неделю в течение всего года.

Напомним

В ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония награждения премии “Оскар”, на которой Netflix поставил личный рекорд, получив 36 номинаций на премию Американской киноакадемии, и 7 “Оскаров”.

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