Netflix анонсировал выход 13 летних премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Стриминговый сервис Netflix объявил о 13 премьерах, которые представит летом. Об пишет УНН со ссылкой на Variety.
Детали
Отмечается, что во вторник стриминговый сервис на своём YouTube канале выпустил трейлер всех летних премьер. В Netflix заявили, что новые премьеры будут выходить каждую неделю, начиная с 21 мая.
Среди прочего, летом сервис покажет фильм "Отцовство”, а также третью часть “Будки поцелуев” и мультфильм “Митчеллы против машин”.
Также основной из премьер летнего сезона на Netflix станет фильм ужасов “Армия мертвецов” режиссера Зака Снайдера. Фильм станет смесью ужасов, катастрофы и комедийного боевика про ограбления.
В начале июня в потоковом сервисе выйдут фильм “Карнавал”, триллер “Неспящие”, мультфильм “Дракон желаний” и драма “Дельфин пустыни”.
Перед этим, в мае состоится дебют фильма Эми Адамс “Женщина в окне”.
Изначально премьера фильма должна была состояться в октябре 2019 года, но была отменена из-за провальных тест-просмотров, а затем из-за пандемии COVID-19 была отложена на неопределённый срок. В августе 2020 года стало известно, что права на фильм были переданы Netflix.
В общей сложности Netflix выпустит около 30 фильмов в период с апреля по август. Отмечается, что в сервисе будут предоставлять новые фильмы каждую неделю в течение всего года.
Напомним
В ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония награждения премии “Оскар”, на которой Netflix поставил личный рекорд, получив 36 номинаций на премию Американской киноакадемии, и 7 “Оскаров”.