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Netflix анонсував вихід 13 літніх прем'єр

Netflix анонсував вихід 13 літніх прем'єр

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Стрімінговий сервіс Netflix оголосив про 13 прем'єр, які представить влітку. Про пише УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Відзначається, що у вівторок стрімінговий сервіс на своєму YouTube каналі випустив трейлер всіх літніх прем'єр. У Netflix заявили, що нові прем'єри виходитимуть щотижня, починаючи з 21 травня.

Серед іншого, влітку сервіс покаже фільм "Батьківство", а також третю частину "Будки поцілунків" і мультфільм "Мітчелли проти машин".

Також основною з прем'єр літнього сезону на Netflix стане фільм жахів "Армія мерців" режисера Зака Снайдера. Фільм стане сумішшю жахів, катастрофи і комедійного бойовика про пограбування.

На початку червня в потоковому сервісі вийдуть фільм "Карнавал", трилер "Несплячі", мультфільм "Дракон бажань" і драма "Дельфін пустелі".

Перед цим, в травні відбудеться дебют фільму Емі Адамс "Жінка у вікні".

Спочатку прем'єра фільму повинна була відбутися в жовтні 2019 року, але була скасована через провальні тест-перегляди, а потім через пандемію COVID-19 була відкладена на невизначений термін. У серпні 2020 року стало відомо, що права на фільм були передані Netflix.

В цілому Netflix випустить близько 30 фільмів в період з квітня по серпень. Відзначається, що в сервісі будуть надавати нові фільми щотижня протягом усього року.

Нагадаємо

У ніч на 26 квітня в Лос-Анджелесі відбулася 93-я церемонія нагородження премії "Оскар", на якій Netflix поставив особистий рекорд, отримавши 36 номінацій на премію Американської кіноакадемії, і 7 "Оскарів".

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