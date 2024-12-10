Нетаньяху впервые будет свидетельствовать перед судом в процессе по коррупции - Reuters
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля Нетаньяху впервые выступит в суде по обвинениям в коррупции. Он должен свидетельствовать трижды в неделю, несмотря на продолжающуюся войну с ХАМАС и региональную нестабильность.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник, 10 декабря, впервые выступит в суде по коррупционному процессу против него. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Как отмечает издание, Израиль ведет войну против палестинской боевой группировки ХАМАС в секторе Газа более года, в течение которого Нетаньяху получил отсрочку для начала слушаний с ним в суде. Но в прошлый четверг судьи постановили, что он должен начать давать показания.
Нетаньяху, которого обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, должен свидетельствовать трижды в неделю - несмотря на войну в Газе и возможные новые угрозы, связанные с масштабной дестабилизацией в регионе Ближнего Востока, отмечает издание.
Перед войной юридические проблемы Нетаньяху разделили израильтян и потрясли израильскую политику. Попытка правительства Нетаньяху в прошлом году ограничить полномочия судебной власти еще больше поляризовала израильтян.
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