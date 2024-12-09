Нетаньяху сделал громкое заявление о будущем Голанских высот
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля заявил о неотъемлемости Голанских высот от Израиля после падения режима Асада в Сирии. Нетаньяху подчеркнул стратегическую важность региона и поблагодарил США за признание аннексии.
Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Иерусалиме, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
Вчера на Ближнем Востоке открылась новая глава с падением режима Башара Асада в Сирии, заявил Нетаньяху.
Он подчеркивает миллиарды долларов, которые Иран вложил в сохранение власти Асада, и жестокость режима по отношению к своим гражданам. Он называет Сирию "передовым постом иранского террора" и трубопроводом оружия из Ирана в "Хезболлу".
Ссылаясь на захват Израилем Голанских высот в 1967 году и последующую аннексию, Нетаньяху говорит, что "сегодня все понимают огромную важность нашего присутствия там, на Голанах, а не на предгорьях Голан". Он говорит, что присутствие Израиля там гарантирует его безопасность и суверенитет, и благодарит избранного президента США Дональда Трампа за признание аннексии Голан Израилем в 2019 году.
"Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля", — говорит он.
Нетаньяху повторяет утверждение, что падение Асада является "прямым результатом тяжелых ударов, которые мы нанесли по ХАМАС, по Хезболле и по Ирану".
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