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Падение режима Асада: стало известно, кто возглавит переходное правительство Сирии

Падение режима Асада: стало известно, кто возглавит переходное правительство Сирии

Киев  •  УНН

 • 4989 просмотра

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Бывший министр развития Идлиба Мухаммад аль-Башир назначен главой переходного правительства Сирии. Он уже провел встречи с лидером ХТШ и бывшим премьер-министром времен Асада для формирования нового кабинета.

Главой переходного правительства Сирии будет назначен Мухаммад аль-Башир, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники, передает УНН.

Ожидается, что аль-Баширу будет поручено сформировать новое правительство для управления переходным периодом.

Несколько сообщений в понедельник свидетельствуют о том, что он встречался с лидером исламистской группы Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ)  Абу Мухаммадом аль-Джолани и Мохаммедом аль-Джалали, который занимал должность премьер-министра при свергнутом режиме Башара аль-Асада.

В 2021 году, после сирийского восстания против Башара Асада, аль-Башир  присоединился к "рядам революционеров в военной сфере".

В период с 2022 по 2023 год Мухаммад аль-Башир занимал должность министра развития и гуманитарных вопросов, а затем и премьер-министра в "правительстве национального спасения" в Идлибе. То есть на территории, которую до свержения Асада и захвата Дамаска контролировала крупнейшая оппозиционная организация ХТШ.

Напомним

Сирийские повстанцы, которые добились значительного прогресса в наступлении на прошлой неделе, 8 декабря объявили о захвате столицы Дамаска и сообщили о падении правителя Башара Асада. Сам же Асад бежал в россию.

Сирийское посольство в Москве сменило флаг после свержения режима Асада9 дек. 2024, 09:48 • 11805 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
damaskДамаск
bashar-asadБашар Асад
siriyaСирия