Нетаньяху опроверг слова президента Ирана о причастности Израиля к антиправительственным протестам

“Сегодня я слышал заявление президента Роухани о том, что Израиль стоит за демонстрациями в Иране, это не только ложь, это смешно”, — сказал глава израильского правительства, чьи высказывания распространила в понедельник его канцелярия. При этом Нетаньяху отметил, что “в отличие от Роухани, не буду обижать иранский народ”. “Отважные иранцы выходят на улицы, они хотят свободы, справедливости и основных прав, в которых им отказывали десятилетиями”, — продолжил премьер.

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Нетаньяху заявил, что “жестокий режим в Иране тратит десятки миллиардов долларов на распространение ненависти”. “Этот режим отчаянно пытается посеять между нами (народами Израиля и Ирана, — Ред.) ненависть, но ему это не удастся, — пояснил премьер. — Когда режим наконец упадет, а однажды это произойдет, иранцы и израильтяне снова станут хорошими друзьями”. “Я желаю успеха иранскому народу в его благородном стремлении к свободе”, — добавил он.

Напомним, президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани считает, что массовые акции протеста, которые продолжаются в Исламской республике с четверга, вызванные внутренними проблемами и вмешательством других государств в жизнь страны.