Нетаньяху спростував слова президента Ірану стосовно причетності Ізраїлю до антиурядових протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху спростував обвинувачення президента Ірану Хасана Роухані стосовно причетності єврейської держави до іранських антиурядових протестів, предає УНН з посиланням на Associated Press.
“Сьогодні я чув заяву президента Роухані про те, що Ізраїль стоїть за демонстраціями в Ірані, це не тільки брехня, це смішно”, — сказав глава ізраїльського уряду, чиї висловлювання поширила в понеділок його канцелярія. При цьому Нетаньяху зазначив, що “на відміну від Роухані, не буду ображати іранський народ”. “Відважні іранці виходять на вулиці, вони прагнуть свободи, справедливості і основних прав, у яких їм відмовляли десятиліттями”, — продовжив прем’єр.
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Нетаньяху заявив, що “жорстокий режим в Ірані витрачає десятки мільярдів доларів на поширення ненависті”. “Цей режим відчайдушно намагається посіяти між нами (народами Ізраїлю та Ірану, - Ред.) ненависть, але йому це не вдасться, — пояснив прем’єр. — Коли режим нарешті впаде, а одного разу це станеться, іранці та ізраїльтяни знову стануть хорошими друзями”. “Я бажаю успіху іранського народу його благородній прагненні до свободи”, — додав він.
Нагадаємо, президент Ісламської Республіки Ірану Хасан Роухані вважає, що масові акції протесту, які тривають в Ісламській республіці з четверга, викликані внутрішніми проблемами і втручанням інших держав у життя країни.